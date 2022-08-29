Многодетный отец из Нижневартовска мешками выносил вещи со склада «Помоги продержаться»

На благотворительном складе в Нижневартовске многодетный отец накинулся на волонтера. Мужчина взял слишком много вещей для малоимущих, из-за чего ему сделали замечание, сообщили в «URA.ru»

«Волонтер сделал мужчине замечание, что он взял очень много одежды, а тот, в свою очередь, накинулся с оскорблениями. Полез в драку, начал выхватывать телефон, а после обещал расправой, если мы опубликуем видео происшествия», – рассказала корреспондентам «URA.ru» руководитель благотворительного склада «Помоги продержаться» Вероника Матвиенок.

Пока что заявление о происшествии в полицию не поступало. Однако после скандала на складе меняются условия выдачи вещей. Получить одежду теперь можно только по предварительной записи и соцконтракту.