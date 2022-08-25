Водитель из Радужного поплатился за решение дачи взятки сотруднику ДПС

39-летнего жителя Радужного осудили за попытку дачи взятки сотруднику ДПС. 23 марта текущего года обвиняемый был остановлен патрульным автомобилем и в ходе проверки документов сотрудники ГИБДД выявили признаки алкогольного опьянения. Далее водителя провели в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«Желая избежать привлечения административной ответственности, нарушитель транспортного средства пытался дать сотрудникам ДПС денежные средства – взятку, в размере 10 000 рублей. Сотрудники полиции от получения денег отказались и сообщили об инциденте в дежурную часть полиции», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении 39-летнего мужчины из Радужного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Радужнинским городским судом обвиняемому назначен штрафа в размере 12 тысяч рублей.