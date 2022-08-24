16+
Логотип Сиапресс
USD  59,8963   EUR  59,3304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска

Вартовчанин стал фигурантом уголовного дела за кражу метровой семги из магазина

Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска
скрин видео / телеграм-канал "Полиция Югры"

В одном из магазинов Нижневартовска мужчина украл метровую семгу. Момент хищения зафиксировала камера внутреннего наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке вытащил из морозилки длинную рыбу, походил с ней немного по торговому залу и удалился. Ущерб от кражи оценили в 7,5 тыс. рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний вартовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Мужчина рассказала, что украл семгу из-за желания отведать ее на ужин.

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 13:24, просмотров: 361, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Несостоявшегося наркоторговца из Кемеровской области задержали в Югре 542
  2. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 495
  3. ​Сургут удерживает лидерство в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 443
  4. Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска 361
  5. ​Югорчанина осудят за незаконный улов 320
  6. ​В Сургуте утонул 56-летний мужчина из Омска 305
  7. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 299
  8. Популярная в Югре торговая сеть ввела маски для сотрудников 245
  9. ​H&M вернулся в Сургут. Надолго ли? 235
  10. 14-летнего велосипедиста сбили в Нефтеюганске 231
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2239
  2. Районный парикмахер 1931
  3. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1626
  4. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1578
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1565
  6. ​Опять запрет 1419
  7. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1403
  8. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1344
  9. В Сургуте пройдут поиски мужчины, пропавшего в прошлом году 1251
  10. Сургутянин на элитной иномарке вылетел в кювет и погиб 1178
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6896
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4183
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3453
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3378
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3358
  6. ​Разрушительные заблуждения 3012
  7. ​Нетореными тропами 2770
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2764
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2613
  10. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 2584

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика