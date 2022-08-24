Вартовчанин стал фигурантом уголовного дела за кражу метровой семги из магазина

В одном из магазинов Нижневартовска мужчина украл метровую семгу. Момент хищения зафиксировала камера внутреннего наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке вытащил из морозилки длинную рыбу, походил с ней немного по торговому залу и удалился. Ущерб от кражи оценили в 7,5 тыс. рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний вартовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Мужчина рассказала, что украл семгу из-за желания отведать ее на ужин.

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.