Акция «Вода России» пройдет в Нижневартовске

В Нижневартовске в субботу, 19 августа, пройдет Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Горожан приглашают принять участие в субботнике.

«Вартовчанам предлагается очистить территорию береговой полосы реки Малый Еган. Протяженность участка составляет 0,4 км. С собой желательно взять рабочие перчатки и мусорные пакеты», - рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Сбор участников – в 14:30 19 августа по адресу: поселок Магистраль, 7-Б (у магазина «Вода Югорская»).

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ ежегодно по всей стране с 2014 года.