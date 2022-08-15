Акция «Хороводы России» пройдет в Нижневартовске

Акция «Хороводы России» состоится в Нижневартовске сегодня, 15 августа. На площади Дворца искусств в 18 часов выступят участники, в числе которых артисты из Томской и Тюменской областей. В программе мероприятия: мастер-класс по обереговой кукле, народные игры, хоровод «Кукольник», фольклорные, игровые и плясовые хороводы, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Миссия фестиваля «Хороводы России» – сохранение культурного наследия и создание образа единства народов России и дружественных стран через традиционную культурную форму – хоровод», - отметили в пресс-службе.

Фестивальное движение «Хороводы России» зародилось в 2017 году в Санкт-Петербурге. Присоединиться к нему могут все желающие. Цель движения – проведение праздничных хороводов в российских городах и селах, а также в русских общинах других стран.