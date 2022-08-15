В Нижневартовске будут судить 25-летнего закладчика

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали подозрительного 25-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом и установили, что молодой человек уже успел разложить запрещенные вещества массой более 25 грамм, что является крупным размером.

«Стало известно, что молодой человек не имеющий официального места работы, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, устроился «закладчиком» наркотиков в интернет-магазин. В его обязанности входило забирать закладку с наркотическим средством и оборудовать розничные тайники. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На данный момент фигурант находится в СИЗО», ‒ сообщили в пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску.