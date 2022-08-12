Четыре автомобиля столкнулись в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, 32-летний водитель «Лады» не предоставил преимущества в движении.

«Около 10:45 на улице Индустриальная в Нижневартовске произошло столкновение четырёх транспортных средств. Виновник происшествия, 32-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», при перестроении не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». Далее произошло столкновение еще с двумя автомобилями: «Ниссан» и «Тойота», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 11 августа в округе зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы.