52-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы в ДТП в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске произошла авария с одним пострадавшим. По предварительной информации, пожилой водитель совершал поворот налево на перекрестке и столкнулся с автомобилем «Хендай».

«Около 08:05 на улице Индустриальная в городе Нижневартовск, 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, на регулируемом перекрёстке при совершении маневра «поворот налево» не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с транспортным средством «Хендай». В результате аварии водитель «Фольксвагена» получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 9 августа в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое пострадали.