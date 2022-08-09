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Спасатели раскрыли подробности гибели подростка в Нижневартовске

Утонувший в озере Теплуха в Нижневартовске подросток не доплыл до берега 15 метров

Спасатели раскрыли подробности гибели подростка в Нижневартовске
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

15-летний подросток, утонувший в озере Теплуха в Нижневартовске, не доплыл до берега всего 15 метров. Подробности гибели ребенка раскрыли в ГИМС МЧС по ХМАО.

По данным ведомства, группа подростков находилась 7 августа на озере Теплуха в районе 10 км дороги Нижневартовск – Радужный. Дети разожгли костер и отдыхали на берегу.

«Один из ребят 15 лет решил искупаться, приятели пытались его отговорить, но без результата. Мальчик проплыл около 50 метров и стал возвращаться к берегу. Не доплыв до берега около 15 метров, он утонул», - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что это уже 6 случай гибели детей на воде в ХМАО с начала летнего сезона.

По факту гибели подростка организована проверка.

«Родители, обратите внимание на досуг своих детей! Не позволяйте им приходить на водоемы одним. В компании подростки пытаются самоутвердиться, проявить себя и порой совершают рискованные поступки, которые приводят к печальным последствиям», - обратились спасатели к югорчанам.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 422, комментариев: 0
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