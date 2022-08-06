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​Фестиваль «О, да! Еда!» перенесли на день в Нижневартовске из-за возможных дождей

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда» в Нижневартовске перенесли на 7 августа

​Фестиваль «О, да! Еда!» перенесли на день в Нижневартовске из-за возможных дождей
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

Гастрономический фестиваль «о, да! Еда!» в Нижневартовске пройдет в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе администрации города. Причина – неблагоприятный прогноз погоды на 6 августа, синоптики не исключают, что сегодня пройдут дожди.

Фестиваль состоится на территории Комсомольского озера с 12 до 18 часов.
«Событие пройдет в формате пикника в сочетании с элементами современного досуга - музыка, спорт, уличное искусство», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в Нижневартовске 6 августа.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 328, комментариев: 0
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