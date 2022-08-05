Вартовчан зовут на экологическую акцию по приему отходов на вторичную переработку

Экологическая акция по приему отходов на вторичную переработку пройдет в Нижневартовске в воскресенье, 7 августа. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов на трех площадках:
- Автостоянке магазина «Магнит», ул. Чапаева 42а;
- Площади Нефтяников со стороны ул. Омской;
- Остановке «Школа 17», Старый Вартовск.
На переработку принимается:
- Пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6
- Крышечки
- Макулатура (бумагу, картон)
- Металл
- Стеклотара (банки, бутылки)
- Батарейки, лампочки, блистеры от лекарств
- Одежда, пригодная к носке, текстиль
- Игрушки в хорошем состоянии
- Посуда, пригодная к использованию
- Техника.
Вторсырье должно быть чистым, без остатков пищи.