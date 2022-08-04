Реконструируемую набережную в Нижневартовске защитят от вандализма

Власти Нижневартовска придумали способ, как спасти реконструируемую набережную от вандалов. На объекте временно уберут уличную мебель и поставят дополнительные заборы на недостроенной части территории, сообщил корреспондентам URA.RU директор городского капстроя Иван Силецкий.

«Часть уличной мебели уберем и сконцентрируем в одном месте. Установим дополнительные ограждения – железные листы. Вдоль улицы Пикмана тоже поручили подрядчику, чтобы он сделал забор выше. Лентой накроем и ограничим доступ. Перекрывая проезды, мы исключаем движение транспортных средств – это велосипеды, самокаты. Потом ограничиваем доступ на детские игровые площадки», – рассказал глава организации.

Напоминаем, ранее набережная в Нижневартовске подверглась нападению вандалов. Они испортили искусственное покрытие, а также элементы на детском городке.