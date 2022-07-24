Почти миллион рублей перечислила мошенникам вартовчанка, помогая «спецслужбам»

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что в России орудует банда мошенников, и сейчас ведутся мероприятия по их розыску и задержанию.

«Собеседник предложил гражданке посодействовать спецслужбам и оказать помощь в изобличении преступников. Женщина, поверив словам мужчины, начала выполнять все дальнейшие указания. Далее к разговору подключился «сотрудник» Центрального банка, который посоветовал женщине для сохранения своих сбережений закрыть имеющийся у нее вклад. Затем помог установить специальное приложение и продиктовал ей номер «безопасного счета», - рассказали в пресс-службе полиции.

В результате вартовчанка перевела на счета мошенников 950 тыс. рублей.