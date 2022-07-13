Мэрия Нижневартовска пригрозила штрафами за «минирование» садиков и больниц

В Нижневартовске утром сегодня, 13 июля, прошла эвакуация администрации, детских садов, больниц и нефтехранилищ из-за поступившего властям сообщения о минировании. Письмо пришло главе города на электронную почту, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах Ura.ru. В результате эвакуировали свыше тысячи детей и 300 взрослых, уточняет телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативные мероприятия в соответствии с установленными алгоритмами действий. В настоящее время основная часть объектов обследована. Сообщения не подтвердились. Эти учреждения приступили к работе в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Там напомнили об ужесточении ответственности за ложные звонки с угрозой о минировании. Штраф увеличился с 200 до 700 тыс. рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.