Женщина получила тяжелые травмы в ДТП в Нижневартовске

Женщина пострадала в ДТП в Нижневартовске. По предварительным данным, она переходила проезжую часть и попала под колеса автомобиля, сообщает телеграм-канал «N1_nv», опубликовавший фотографии с места.

Авария произошла в районе РЭБ Флота. «Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее пропускала ДЭУ. Грузовик, который ехал сзади, не успел затормозить - он врезался в легковушку. После чего сбил и женщину, переехав ей ноги колесами», - говорится в сообщении канала.

По словам одного из очевидцев, у женщины – открытые переломы ног. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.