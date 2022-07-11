Автобусы изменят движение в Нижневартовске из-за ремонта улицы

В Нижневартовске из-за ремонта на улице Маршала Жукова перекроют участок дороги от ул. Ленина до ул. Мира. Ограничения будут действовать до 13 июля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта дороги будет также изменено движение автобусов №6, 6К и 12.

«В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», - обратились к горожанам в мэрии Нижневартовска.