Суд вынес приговор вартовчанам за рыбалку на краснокнижного осетра

Сургутский райсуд Югры вынесен приговор в отношении двух жителей Нижневартовска. Они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2020 года обвиняемые выловили в протоке реки Обь 4 особи стерляди, 4 особи язя и 2 особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. При этом разрешения на применение запрещенных орудий лова у них не было.

Суд назначил подсудимым наказание в виде 5,5 лет и 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск Сургутского транспортного прокурора о взыскании ущерба на сумму более 30 тыс. рублей.