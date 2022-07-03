Велосипедист угодил под колеса автомобиля на перекрестке в Нижневартовске

ДТП с пострадавшим произошло накануне на перекрестке улиц Мира и Маршала Жукова в Нижневартовске. Видео с камер наружного наблюдения опубликовал телеканал N1 в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно, что мужчина на велосипеде едет по пешеходному переходу, и в конце пути его на полной скорости сбивает внедорожник. От удара велосипедист пролетает несколько метров.

Сообщается, что 41-летний мужчина выжил и попал в реанимацию. По предварительным данным, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом голени.