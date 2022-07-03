Необходимый минимальный запас лекарств обеспечен в аптеках Нижневартовска, сообщили в мэрии

За последнюю неделю в магазинах Нижневартовска подешевели продукты, включенные в перечень товаров первой необходимости. В аптеках города сформирован необходимый минимальный запас лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на результаты мониторинга ситуации в магазинах и аптеках.

«За последнюю неделю наблюдается снижение цен по 13 позициям продуктов питания, включенных в перечень товаров первой необходимости. Товары поступают в магазины и на склады в ежедневном режиме, перебоев нет. Также обеспечен необходимый минимальный запас лекарственных препаратов в аптечной сети Нижневартовска», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что информация о текущей ситуации на потребительском рынке города еженедельно передается в региональный аналитический центр, который взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой по вопросу необоснованного повышения цен.

Также в администрации города действует горячая линия для предпринимателей и жителей. Они могут задать вопросы, связанные с товарами и ценами, по телефону 27-25-00.