Специалисты из Екатеринбурга обследуют дом из-за жалоб вартовчан на трещины

В Нижневартовске специалисты из Екатеринбурга обследуют многоэтажный дом по адресу Ленина, 38. Ранее жильцы сообщили об образовавшихся в стенах здания трещинах.

«Специализированная фирма уже приступила к работам. В настоящий момент выполняется обследование дома, фиксация выявленных деформаций и трещин. В дальнейшем будет произведен анализ, моделирование ситуации по данному жилому дому. Будем ждать выводов и заключений. Срок выполнения работ – ориентировочно три недели», – рассказал директор АО «Управляющая компания №1» Дмитрий Дадеркин.

Отмечается, что на данный момент в здании были установлены специализированные маяки, которые позволят установить факт расширения трещины, а также измерить динамику. Кроме того, представители управляющей компании совершают поквартирный обход, чтобы установить факты незаконных перепланировок. Из 191 квартиры на данный момент обследовано 164, в 15 зафиксированы факты несогласованных переустройств. Собранные материалы по нарушению строительных конструкций переданы в Службу жилищного и строительного надзора Югры.

Ситуацию, возникшую в доме по адресу: улица Ленина, 38, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял под личный контроль. Представители департамента ЖКХ администрации города еженедельно докладывают о выполненных работах и промежуточных результатах обследований.