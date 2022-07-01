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В Нижневартовске дачники будут продавать ягоды и зелень

Прилавки для продажи продукции дачников появились в Нижневартовске

В Нижневартовске дачники будут продавать ягоды и зелень
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске появятся места для реализации продукции местных дачников. Торговые прилавки разместят около трех торговых комплексов. Первые из них уже появились около ТК «Империя-Т», сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Одним из инициаторов установки прилавков выступила вартовчанка Александра Половова. Она положительно оценила конструкции, обратив внимание на том, что они закрыты от солнечных лучей и влаги.

«Нам здесь будет удобно, места достаточно, чтобы расположиться. Правильно выбрано местоположение – около торговых комплексов всегда много людей. Мы довольны. Бывает, столько вырастает зелени, ягод, цветов, что образуются излишки. Почему же не порадовать горожан экологически чистыми продуктами», - сказала Александра Половова.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 59, комментариев: 0
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