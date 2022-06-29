Подросток на «Ладе» врезался в столб в Нижневартовске

В Нижневартовске 17-летний подросток пострадал в ДТП, виновником которого оказался он сам. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, авария произошла накануне около 12 часов дня. 17-летний водитель «Лады» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и после этого врезался в металлическую опору освещения.

«Полицейскими установлено, что автомобиль принадлежит приятелю, который доверил ему управление. Владелец транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ. Передача управления транспортным средством локруицу, не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей», - отметили в Госавтоинспекции.