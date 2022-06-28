138 пьяных водителей поймали инспекторы на дорогах ХМАО за неделю

За неделю с 18 по 24 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах ХМАО 139 водителей с признаками опьянениями. В отношении 18 из них возбудили уголовные дела за повторное вождение в пьяном состоянии, сообщили в пресс-службе окружной ГИБДД.

В Нижневартовске севший за руль нетрезвый автомобилист стал виновником ДТП. 24-летний водитель «Дэу Нексия» наехал на припаркованную Kia Rio, после чего с места происшествия сбежал, уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В ходе разыскных мероприятий виновник автоаварии установлен. Как выяснилось в последующем, у водителя отсутствовало право на управление транспортным средством», - отметили в пресс-службе ведомства.