Спасатели нашли тело утонувшего вартовчанина в Оби

«Центроспас-Югория» отчитался о происшествиях за 22 июня. Всего спасатели осуществили два выезда – в Нижневартовском и Сургутском районах.

Так, спасатели обнаружили тело 57-летнего жителя Нижневартовска, утонувшего в Оби. Трагедия произошла рядом с садово-огородническим товариществом «Транспортник-1». Мужчина вечером 20 июня пошел на Обь купаться и пропал.

«Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали предполагаемое место утопления. При проведении траления кошками дна водоёма тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции», - говорится в оперативной сводке «Центроспаса-Югория».

В Сургутском районе группа спасателей привлекалась к поискам 43-летнего мужчины, который 21 июня ушел с кустовой площадки в неизвестном направлении и исчез. Югорчанина обнаружили с вертолета в лесополосе. Его состояние оказалось удовлетворительным, медпомощь не понадобилась.

«Центроспас-Югория» напоминает, если вы собрались в лес:

- наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;

- зарядите и пополните баланс сотового телефона;

- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршрута оповестите об этом родственников;

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды. Если постоянно принимаете какие-либо медикаменты, желательно взять их с собой;

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры.