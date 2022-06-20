Водителю из Сургута грозит 7 лет колонии за ДТП с пострадавшим

В Сургуте перед судом предстанет автомобилист, по вине которого произошло ДТП с пострадавшим. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Авария случилась в мае 2021 года. Следствие установило, что водитель Nissan Almera, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате мотоцикл перевернулся и врезался в автомобиль Kia Rio.

Обвиняемый скрылся с места аварии. Водитель мотоцикла получил в результате ДТП телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.