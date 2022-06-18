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Вартовчанин прописал 145 мигрантов не в своем жилье

Жителю Нижневартовска грозит уголовное наказание из-за фиктивной прописки иностранцев

Вартовчанин прописал 145 мигрантов не в своем жилье
Фото: unsplash.com

Житель Нижневартовска фиктивно прописал 145 мигрантов в арендованном домике. За подобную помощь горожанин брал с каждого иностранца по три тысячи рублей.

«Граждане пользовались предоставленной правонарушителем возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. Теперь вартовчанин стал фигурантом уголовного дела, а постановка на миграционный учёт иностранных граждан будет аннулирована», – сообщили в УМВД ХМАО.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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18 июня в 09:05, просмотров: 830, комментариев: 0
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