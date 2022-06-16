29-летнюю жительницу Нижневартовского района обвиняют в убийстве мужа

Жительницу Нижневартовского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть супруга. По предварительной информации, 29-летняя женщина нанесла удар кухонным ножом в область груди.

«По версии следствия 30 мая 2022 года около 16 часов во время бытового конфликта в квартире одного из домов по улице Набережная г.п. Излучинск Нижневартовского района, женщина нанесла удар кухонным ножом в область груди своему супругу. После того, как тот начала терять сознание она вызвала скорую помощь, однако 6 июня 2022 года потерпевший скончался в медицинском учреждении в результате повреждения жизненно-важных органов», – рассказали в СУ СКР Югры.

На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.