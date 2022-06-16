16+
Логотип Сиапресс
USD  56,6624   EUR  59,1204  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске женщина вонзила нож в грудь своему супругу

29-летнюю жительницу Нижневартовского района обвиняют в убийстве мужа

В Нижневартовске женщина вонзила нож в грудь своему супругу
Фото: СУ СКР ХМАО-Югры

Жительницу Нижневартовского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть супруга. По предварительной информации, 29-летняя женщина нанесла удар кухонным ножом в область груди.

«По версии следствия 30 мая 2022 года около 16 часов во время бытового конфликта в квартире одного из домов по улице Набережная г.п. Излучинск Нижневартовского района, женщина нанесла удар кухонным ножом в область груди своему супругу. После того, как тот начала терять сознание она вызвала скорую помощь, однако 6 июня 2022 года потерпевший скончался в медицинском учреждении в результате повреждения жизненно-важных органов», – рассказали в СУ СКР Югры.

На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:17, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 673
  2. В Сургуте пройдет первый ЗооФестиваль 501
  3. ​Югорчан предупредили об опасности прогулок среди багульника 483
  4. ​Российская власть точно нацелена на ослабление рубля. Думаю, сейчас идет поиск технического решения, как это сделать 470
  5. ​Вышла финальная книга трилогии Екатерины Логиновой – «Последняя четверть» 432
  6. Как не умереть от аллергии на тополиный пух? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 426
  7. «Летучий театр» покажет сургутянам повесть Куприна 416
  8. В Нижневартовске появился сквер, посвященный Героям Самотлора 399
  9. Российский ИТ-рынок ожидает серьезное сокращение по итогам года 380
  10. Югорчане чаще всего покупают в кредит телефоны и бытовую технику 380
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 2802
  2. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 2697
  3. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1949
  4. ​Национальный интерес // Светлана Перунова 1783
  5. Житель Омской области погиб в ДТП с автобусом в Югре 1744
  6. ​Югру ждет дождливая грозная суббота 1678
  7. Погода внесла коррективы. Тренировочный полет «Русских витязей» перенесли в Сургуте 1658
  8. Крестный ход собрал тысячи верующих в Сургуте 1613
  9. ​СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов ещё выгоднее 1605
  10. ​Будем честны с собой – российская власть может сделать с нашими деньгами все, что угодно 1587
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7832
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 6420
  3. ​Из адидаса в абибас 6415
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6235
  5. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4570
  6. Лужайки кончились 4367
  7. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4153
  8. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4013
  9. ​Стирание истории 3751
  10. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3374

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика