Вартовчане получили новую зону отдыха площадью более семи тысяч квадратных метров

В Нижневартовске торжественно открыли сквер Героев Самотлора в День Города. На празднике жители обрели новое комфортное общественное пространство площадью более семи тысяч квадратных метров.

«Очень приятно, что первопроходцев в Нижневартовске не забывают, и мы всегда окружены вниманием и заботой. Считаю, что это дань уважения к истории нефтяного края и героизму людей, проложивших дорогу к большой нефти Западной Сибири. Прошёлся по скверу и словно вернулся в свою молодость, вспомнил своих товарищей, с которыми работали плечом к плечу. Думаю, горожане полюбят это место и будут приходить сюда не просто отдохнуть, но, и чтобы изучать историю Самотлорского месторождения, Нижневартовска», – поделился впечатлениями один из первых операторов по добыче нефти и газа Самотлора, Герой Социалистического Труда Александр Суздальцев.

Мини-парк расположили практически в центре города, в шаговой доступности находятся площадь Нефтяников, Дворец искусств, городской фонтан. При входе в сквер на информационных стендах гости могут узнать о героях-нефтяниках. Также здесь есть тактильно-звуковая мнемосхема со световым табло, которое выполняет функцию путеводителя по скверу и содержит историческую информацию.

В середине сквера установили мемориальный комплекс со скульптурами первопроходцев легендарного Самотлорского месторождения.

Благоустроенный участок реализовали в несколько этапов благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Также создание зоны отдыха стало возможным при активном финансовом участии компании «Роснефть».

Напоминаем, что в 2015 году к 50-летию открытия Самотлора в Нижневартовске провели масштабную работу по обновлению мемориального комплекса «Первая разведочная скважина Р-1 Самотлорского месторождения» и открыли филиал корпоративного музея, посвященного истории нефтяного гиганта. А в 2017 году провели реставрацию памятника Покорителям Самотлора – главного символа города.