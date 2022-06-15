Вартовчане отпраздновали любимый местный праздник «Самотлорские ночи»

В Нижневартовске с 10 по 12 июня прошел традиционный фестиваль «Самотлорские ночи». В этом году праздник белых ночей собрал более 70 тысяч горожан. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Фестиваль собрал множество положительных отзывов, почетные гости, а также члены делегаций из других муниципалитетов благодарили за теплый прием. Все отметили яркую церемонию открытия фестиваля, выступление арт-группы «Хор Турецкого», национальный фестиваль «Праздник дружбы народов», а также другие мероприятия, посвященные Дню России», – отметил глава города Дмитрий Кощенко.

В рамках фестиваля состоялось более 80 мероприятий. Впервые основной локацией стала набережная реки Оби.

Напоминаем, в конце месяца Нижневартовск вновь ждет большое мероприятие. День молодежи состоится 26 июня на том же месте. Здесь будут действовать локации на любой вкус: «Ланч», «Отжиг», «Этно», «Арткрафт», «Танцы», «Дети», а также образовательные площадки экологической и творческой направленности.