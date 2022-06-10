Вартовчанину грозит 5 лет колонии за угон автомобиля у работодателя

Полицейские Нижневартовска помогли директору одной из производственных фирм города вернуть угнанный автомобиль. Мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне рабочего автотранспорта. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого – 24-летнего горожанина, работающего у потерпевшего по найму.

«Он рассказал правоохранителям, что хотел на этой машине съездить по своим личным делам и вернуться обратно. Злоумышленник воспользовался отсутствием других работников и оставленными в замке зажигания ключами», - сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Автомобиль поместили на специально охраняемую стоянку.