Казаки и охранники помогут полицейским следить за порядком на улицах Нижневартовска

Полицейские Нижневартовска перейдут на усиленный вариант несения службы в дни празднования фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который пройдет с 10 по 12 июня. Помогать полицейским в обеспечении общественного порядка будут сотрудники частных охранных предприятий, казаки и представители добровольных народных дружин. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам замглавы города Николая Лукаша, маршруты патрулирования будут приближены к местам скопления людей. «Основной локацией фестиваля в этом году станет набережная реки Оби в границах улицы Мусы Джалиля и гостиницы «Жемчужина Сибири»», - отметил чиновник.