16+
Логотип Сиапресс
USD  61,9659   EUR  65,9191  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах

Жители Нижневартовска просят власти включить отопление в домах на время холодов

Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах
pixabay.com

Жители Нижневартовска замерзают в своих квартирах. Некоторые из них обратились в городской департамент ЖКХ с просьбой включить отопление на время холодной погоды, установившейся в последние дни. Выполнить просьбу коммунальщики не смогут, поскольку «кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно», объяснили в пресс-службе администрации.

«Запуск систем отопления - многоступенчатый процесс и занимает несколько дней. В летний период на тепловых сетях идут профилактические и ремонтные работы, которые "одномоментно не завершить"», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Власти Нижневартовска обнадежили горожан, что «ледниковый период» скоро закончится. Согласно прогнозу погоды, похолодание задержится еще на день – два, а затем вернется теплая погода.


нравится (3) не нравится (2)
Сегодня в 17:42, просмотров: 845, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 6362
  2. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 908
  3. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 845
  4. Медведь выбежал на трассу в Югре 470
  5. На югорской трассе погиб ямалец 438
  6. ​Число умерших от ковида в ХМАО достигло 2 550 человек 370
  7. Вартовчанин украл у своей компании дизтопливо, чтобы купить продуктов 367
  8. Ограничения полетов в южные и центральные регионы России продлили до 12 июня 331
  9. 208 млн рублей выманили мошенники у югорчан с начала года 295
  10. В России закрываются продающие Lego магазины 290
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 6362
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2736
  3. Старики и дети 2510
  4. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2370
  5. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1950
  6. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1885
  7. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1791
  8. ​Пенопластовая река, или Экологическая катастрофа на Бардаковке, часть 2 1782
  9. Крещеного голубя заметили в сургутском парке // ФОТОФАКТ 1505
  10. Двое детей выпали из окон в ХМАО: у них множественные переломы и ушибы 1505
  1. Имя им — легион 9810
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8803
  3. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 6362
  4. ​Из адидаса в абибас 5260
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5088
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 4141
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3933
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3845
  9. Лужайки кончились 3556
  10. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3503

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика