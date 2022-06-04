​Сотрудник нефтяной компании в ХМАО подозревается в краже дизтоплива

Полицейские Пыть-Яха раскрыли кражу 80 литров дизельного топлива. В совершении преступления подозревается 34-летний житель Нижневартовска, работавший в одной из организаций в сфере нефтегазовой промышленности, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый возвращался с месторождения с водителем на служебном автомобиле «КамАЗ». По дороге мужчины решили заехать в магазин и купить продукты, но у них не хватило денег. Тогда они решили продать излишки дизельного топлива водителю «Газели», стоявшему неподалеку от магазина.

«Продавец и покупатель договорились о сумме и объемах и при помощи шланга слили топливо с бака служебного «КамАЗа». Таким образом, мужчины получили около 2,5 тысяч рублей наличными и скрылись с места происшествия. Реальный ущерб, причиненный организации, составил порядка 4 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. За совершенную кражу ему грозит лишение свободы до пяти лет.