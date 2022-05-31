Два года колонии грозит вартовчанину за пьяное вождение

24-летний водитель из Нижневартовска повторно попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские возбудили против него уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, молодого человека остановили на 215 км автодороги Сургут – Нижневартовск. Сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит стойкий запах спиртного. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

«В ходе дальнейшей проверки установлено, что нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Тогда ему было назначено наказание в виде денежного штрафа с лишением права управления», - отметили в пресс-службе ведомства.