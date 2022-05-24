Вартовчанин заплатит 30-тысячный штраф по делу о дискредитации армии

Очередной югорчанин заплатит штраф по делу о дискредитации российской армии. Публикацию, дискредитирующую вооруженные силы РФ, полицейские обнаружили в популярном паблике в одной из соцсетей. Автором комментария оказался 31-летний житель Нижневартовска, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Правоохранители составили в отношении вартовчанина протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.