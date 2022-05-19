В Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадал пожилой водитель

Накануне в Нижневартовске пожилой водитель спровоцировал ДТП. В результате виновник аварии получил травмы.

«На улице 60 лет Октября в Нижневартовске 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрёстке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с транспортным средством «Фольксваген», под управлением 48-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 18 мая в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых двое пострадали.