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Пожилой вартовчанин спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадал пожилой водитель

Пожилой вартовчанин спровоцировал ДТП с пострадавшим
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нижневартовске пожилой водитель спровоцировал ДТП. В результате виновник аварии получил травмы.

«На улице 60 лет Октября в Нижневартовске 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрёстке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с транспортным средством «Фольксваген», под управлением 48-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 18 мая в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых двое пострадали.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 167, комментариев: 0

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