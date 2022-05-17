Пьяная драка за вокзалом Нижневартовска кончилась смертью

Жителя Нижневартовска убили за то, что тот заступился за женщину. Инцидент произошел 16 мая 2022 года в районе промзоны за железнодорожным вокзалом – к распивающей алкоголь компании подошел пьяный мужчина. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил горожанку.

За пострадавшую решил заступиться ее знакомый. Однако дебошир начал бить его по голове. От полученных травм вартовчанин скончался через непродолжительное время.

«Тело мужчины обнаружено случайным прохожим, после чего в результате оперативно проведенных розыскных мероприятий злоумышленник задержан недалеко от места происшествия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.