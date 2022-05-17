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Нижневартовским врачам пришлось «собирать по частям» выпавшую из окна девушку

Доктора спасли жизнь вартовчанки, которая выпала из окна четвертого этажа

Нижневартовским врачам пришлось «собирать по частям» выпавшую из окна девушку
Фото: депздрав Югры

В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушки, которые выпала из окна четвертого этажа. Пациентка попала в больницу с тяжелыми травмами: переломы таза, поясничного позвонка, правых ребер, второго шейного позвонка и левой берцовой кости, осложненный пневмоторакс. Доктора буквально собирали горожанку по частям.

«Травматологической бригадой, в первую очередь, была выполнена стабилизирующая операция на переломах костей таза аппаратом внешней фиксации, что в дальнейшем позволило врачам-нейрохирургам провести высокотехнологичную операцию по транспедикулярной фиксации поясничного позвонка. После первых операций пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации до улучшения состояния», – рассказали в депздраве Югры.

Благодаря обезболиванию и инфузионной терапии удалось добиться стойкой положительной динамики и перевести горожанку в нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения. Травматолог выполнил пациентке остеосинтез костей голени, переломы ребер и второго шейного позвонка зафиксированы консервативным методом.

«Девушке предстоит долгое лечение и реабилитация из-за тяжести переломов, но угроза жизни миновала», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Виктор Колотов.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 154, комментариев: 0

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