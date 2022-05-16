Герб Нижневартовска стилизовали пo-coвpeмeннoмy

Дизайнер из Италии Александр Радионов подарил Нижневартовску новую версию герба на пятидесятилетие. Эскиз спроектирован по канонам геральдики, представляет собой современную стилизацию, равносильную официальному гербу. Кроме всего прочего, работа также отражает новый взгляд на дизайн-код Нижневартовска, что поможет сформировать узнаваемость города. Проект уже был представлен депутатам.

«Нижневартовск называют нефтяной столицей России. Город стоит в лесах тайги у озера Самотлора, колоссального нефтяного месторождения среди непроходимых болот. До шестидесятых это был небольшой поселок, а теперь там живут почти триста тысяч человек. На гербе Нижневартовска — три капли нефти, две рыбы и зеленая ель — богатство Самотлора, Оби и таёжных лесов. Я сделал свою версию этого герба», – прокомментировал Радионов.

Отмечается, что дизайнер уже давно работает на крупные российские бренды, среди которых «Альфа-Банк» и «Азбука вкуса». Причем ранее он уже создавал проекты для города – так, он создал первую схему метро итальянского Турина.