Субботники по очистке берегов водоемов пройдут в Нижневартовске

В Нижневартовске пройдут субботники по очистке берегов водоемов. Мероприятия состоятся в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая стартует 13 мая в 14:30.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, субботники пройдут на двух участках:

- в лесном массиве поймы реки Мега, на территории обустраиваемого рекреационного комплекса «ЯГОМ» в районе Нижневартовского ГПЗ (ориентир - остановка общественного транспорта СОТ «Дорожник»);

- на озере Комсомольское (место сбора участников: центральная площадка со стороны ул. Мира).



С собой необходимо взять рабочие перчатки и мусорные пакеты.