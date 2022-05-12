Правоохранители Нижневартовска прикрыли игорный бизнес

В Нижневартовске прикрыли игорный клуб. По версии следствия, группа местных жителей из семи человек с декабря 2021 по май 2022 года незаконно организовали в двух нежилых помещения по улицам Северная и 60 лет Октября казино с автоматами.

В ходе проведения следственных действий при содействии сотрудников спецподразделения УМВД России по ХМАО-Югре, в игровых клубах обнаружены и изъяты более 100 единиц игрового оборудования, электронные носители информации, черновые записи финансово-хозяйственной деятельности, а также денежные средства в сумме более 5,5 миллионов рублей.

«По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.