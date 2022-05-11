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В Нижневартовске третий день подряд ищут пропавшего подростка

Волонтеры Нижневартовска продолжают поиски девочки, которая пропала 9 мая

В Нижневартовске третий день подряд ищут пропавшего подростка

В Нижневартовске уже третьи сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Сообщается, что подросток 9 мая ушел из дома и по сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Днем ранее волонтеры организовывали поиски с горожанами, однако они, по всей видимости, результатов не дали.

Приметы:

  • На вид: 14-15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
  • Была одета в светло-серую куртку, серую юбку, телесного цвета колготки, черные ботинки.
  • При себе имела розовый рюкзак с надписью «Tik-Tok».

Если вы располагаете информацией, где может находиться девочка, сообщите в полицию или волонтерам. Номера указаны в ориентировке.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 530, комментариев: 0

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