Волонтеры Нижневартовска продолжают поиски девочки, которая пропала 9 мая

В Нижневартовске уже третьи сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Сообщается, что подросток 9 мая ушел из дома и по сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Днем ранее волонтеры организовывали поиски с горожанами, однако они, по всей видимости, результатов не дали.

Приметы:

На вид: 14-15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в светло-серую куртку, серую юбку, телесного цвета колготки, черные ботинки.

При себе имела розовый рюкзак с надписью «Tik-Tok».

Если вы располагаете информацией, где может находиться девочка, сообщите в полицию или волонтерам. Номера указаны в ориентировке.