В ДТП под Нижневартовском пострадали трое детей и один взрослый

В Нижневартовском районе перевернулась легковушка. Инцидент произошел накануне, 6 мая, на 174 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск». Водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, автомобиль перевернулся в кювете.

«В результате ДТП пассажиры (мальчики 10 и 11 лет, девочка 14 лет и мужчина 28 лет) получили травмы», – добавили в УМВД Югры.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано пять ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе четыре несовершеннолетних.