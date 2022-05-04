Baza: пожар в военкомате Нижневартовска произошел из-за «коктейлей Молотова»

Минувшей ночью в военкомате Нижневартовска, расположенном на улице Мира, произошел пожар. Как сообщает телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск», на первом этаже здания горела внутренняя отделка. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Baza, ночной пожар случился из-за поджога. «Сегодня ночью неизвестный бросил в предбанник военкомата в Нижневартовске две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью», - пишет канал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, около 03:20 4 мая в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение о том, что двое неизвестных попытались поджечь административное здание. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ и ст. 213 УК РФ. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности злоумышленников.