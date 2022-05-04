Пассажира самолета задержали в аэропорту Нижневартовска за курение в самолете

В аэропорту Нижневартовска задержали 32-летнего жителя Башкортостана за курение в самолете. Мужчина прилетел рейсом №151 сообщением «Уфа — Нижневартовск», где его уже дожидались сотрудники Линейного пункта полиции.

«Транспортные полицейские установили пассажира самолета, который, согласно акту командира воздушного судна, во время полета курил в туалетной комнате», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Пассажира доставили в дежурную часть линейного пункта полиции. Полицейские составили на него административный протокол по ч.1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».