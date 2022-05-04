В Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадали девушки

В Нижневартовске накануне ночью столкнулись две Лады: есть пострадавшие. Так, по предварительным данным, 36-летний водитель не уступил дорогу 18-летнему автовладельцу, который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП пассажиры «Лада 2112», девушки 16 и 18 лет, получили травмы, позже самостоятельно обратились в медицинское учреждение», – прокомментировали в ГАИ Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 12 водителей в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 6 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 23 водителя и 64 – за нарушение правил перевозки детей.