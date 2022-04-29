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​В Нижневартовске воры вынесли из окна квартиры монитор, ноутбук и фен

«Форточные» воришки вынесли из квартиры Нижневартовска имущество на 90 тысяч рублей

​В Нижневартовске воры вынесли из окна квартиры монитор, ноутбук и фен
pixabay.com

В Нижневартовске раскрыли «форточную» кражу. С заявлением в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что, возвращаясь вечером домой от гостей, увидел неизвестных людей, вылезавших из окна его квартиры. Оказавшись дома, пострадавший обнаружил отсутствие системного блока, монитора, ноутбука, сотового телефона, денег и фена. Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали злоумышленников, ими оказались два брата. Они пояснили, что после распития алкогольных напитков шли по улице и увидели открытое окно одной из квартир на первом этаже.

«Братья через окно проникли в квартиру, откуда вытащили разного рода имущество. Но одним разом дело не закончилось. Фигуранты решили похитить еще и пробрались туда во второй раз, и именно в этот момент их застал на месте преступления потерпевший», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Похищенное имущество воришки сначала спрятали на лестничной площадке в соседнем доме, а затем перенесли к себе квартиру. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Братьям грозит лишение свободы до 6 лет.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 98, комментариев: 0

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