Уголовное дело завели на вартовчанку за нападение на сотрудников полиции

В отношении 30-летней жительницы Нижневартовска возбудили уголовное дело. Она подозревается в совершении трех преступлений по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, ночью 5 февраля пьяная женщина нанесла трем сотрудникам полиции «удары руками в область груди и других частей тела, причинив физическую боль». Таким образом вартовчанка попыталась защитить своего супруга, которого полицейские заподозрили в управлении автомобилем в пьяном виде. Инцидент произошел при оформлении протокола в связи с отказом мужчины от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.