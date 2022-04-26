Пенсионерка из Нижневартовска набрала кредитов на 1,4 млн рублей и перевела деньги мошенникам

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой телефонных аферистов стала 56-летняя местная жительница, которая оформила кредиты в банках на сумму более 1,4 млн рублей и перевела деньги мошенникам, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился работником банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Затем пенсионерке позвонил якобы сотрудник ФСБ Тюменской области, который убедил ее в том, что преступные действия совершают мошенники из числа работников банка, и требуется помощь в их поимке. Рассказывать о происходящем аферист запретил, пригрозив женщине уголовной ответственностью.

В течение нескольких дней югорчанка оформила кредиты в пяти разных банках и перевела деньги на счета, указанные мошенниками. Женщина убеждала консультантов, что деньги ей нужны для ремонта квартиры, а прохожим, которые пытались остановить от необдуманных действий, поясняла, что оплачивает счета и о мошеннических схемах знает.

После того, как женщина перевела на счета аферистов свыше 1,4 млн рублей, она поняла, наконец, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.