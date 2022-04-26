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Одну из улиц Нижневартовска могут назвать Донбасской

Донбасская или Юбилейная. В Нижневартовске выбирают название для новой улицы

Одну из улиц Нижневартовска могут назвать Донбасской
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

Одна из новых улиц Нижневартовска может получить название Донбасская. Опрос на эту тему появился в официальной группе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».

«Нижневартовский совет по топонимике проводит опрос среди жителей города по присвоению наименований улицам, которые расположены в кварталах №40 и №41», — говорится в сообщении мэрии.

Один из вариантов названия — улица Донбасская. Такую идею высказал член Нижневартовского совета по топонимике, пояснили в администрации. «Есть также предложения назвать улицу Юбилейной в честь 50-летнего юбилея города или Юрия Вэллы, чтобы увековечить память писателя. Есть и другие варианты», - сообщили в пресс-службе мэрии «Сургутской трибуне».

Принять участие в опросе можно до 4 мая.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 207, комментариев: 0

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